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تعرف على أبرز المعلومات عن حياة هالة فاخر بمناسبة عيد ميلادها

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:38 ص
هالة فاخر
هالة فاخر
روان هيثم

تحتفل الفنانة هالة فاخر، اليوم بعيد ميلادها وهي فنانة مخضرمة تألقت في العديد من الأدوار التي قدمتها ولا تزال تمتع المشاهدين بأعمالها ويجزم الجميع على محبتها.

ويعرض 'الفجر الفني' أبرز المعلومات عن حياتها.

1-ولدت في مدينة الأسكندرية يوم 8 يونيو عام 1947م.

2-تنتمي لعائلة من الوسط الفني فوالدها الفنان الراحل فاخر محمد فاخر.

3-بدأت رحلتها الفنية في عام 1957م، من خلال مشاركتها في فيلم ''لن أبكي أبدًا" والذي من تأليف محمد مصطفى سامي، وإخراج حسن الإمام.

4-قدمت العديد من المسلسلات منها عبودة ماركة، علي يا ويكا، موجة حارة، ابن حلال، لحظات حرجة، شرف فتح الباب، العطار والسبع بنات، سكر زيادة.

5-قدمت عدة أفلام منها لن أبكي أبدا، بيت بلا حنان، بلا رحمة، بلاغ للرأي العام، لست مجرما، بنت اسمها محمود، قمر الزمان.

6-عملت في بعض الأعمال المسرحية منها ربنا يخلي جمعة، وش السعد، الزير السالم، الليلة البيضاء، الإنفجار الجميل، مطلوب على وجه السرعة.

7-تزوجت من الفنان محسن منصور.

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