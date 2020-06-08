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عبير صبري ممازحة جمهورها عبر "إنستجرام": "كان مستخبيلنا فين ده كله" (صورة)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 02:15 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها صورة جديده لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الصورة أثناء ظهورها ضيفه في برنامج "معكم منى الشاذلي".

وعلقت على الصورة قائلةَ: "الصورة دي بعنوان كان مستخبيلنا فين دا كله ياختي".

في سياق متصل، حققت عبير صبري نجاحا كبيرا بشخصية "نادية" التي قدمتها في مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، خالد أنور، هنادي مهنا، تيام قمر، بيومي فؤاد، ومن انتاج شركة العدل جروب، ومن اخراج سامح عبدالعزيز، وتأليف أحمد عادل.
عبير صبري ممازحة جمهورها عبر "إنستجرام": "كان مستخبيلنا فين ده كله" (صورة)
عبير صبري ممازحة جمهورها عبر "إنستجرام": "كان مستخبيلنا فين ده كله" (صورة)

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يسرا مسلسل خيانة عهد عبير صبري خيانة عهد الفنانة عبير صبري

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