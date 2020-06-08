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محافظ البحيرة يوجه بإزالة الإعلانات المخالفة من شوارع دمنهور (صور)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
أجرى، قبل قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولة تفقدية سيرا على الأقدام ببعض شوارع مدينة دمنهور لمتابعة الالتزام بتطبيق القرارات الاحترازية والوقائية، موجها بتكثيف أعمال النظافة وخاصة أسفل الكوبري العلوي وكذا رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة من شوارع المدينة.

وأكد محافظ البحيرة، على التزام المحال والمواطنين بتطبيق قرارات الحظر مما يعكس الوعى والحرص الكبير للمواطنين والسلوك الإيجابي لديهم حرصا على وسلامتهم.

تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
محافظ البحيرة يوجه بإزالة الإعلانات المخالفة من شوارع دمنهور (صور)
محافظ البحيرة يوجه بإزالة الإعلانات المخالفة من شوارع دمنهور (صور)
محافظ البحيرة يوجه بإزالة الإعلانات المخالفة من شوارع دمنهور (صور)
محافظ البحيرة يوجه بإزالة الإعلانات المخالفة من شوارع دمنهور (صور)
محافظ البحيرة يوجه بإزالة الإعلانات المخالفة من شوارع دمنهور (صور)
محافظ البحيرة يوجه بإزالة الإعلانات المخالفة من شوارع دمنهور (صور)
محافظ البحيرة يوجه بإزالة الإعلانات المخالفة من شوارع دمنهور (صور)
محافظ البحيرة يوجه بإزالة الإعلانات المخالفة من شوارع دمنهور (صور)
محافظ البحيرة يوجه بإزالة الإعلانات المخالفة من شوارع دمنهور (صور)
محافظ البحيرة يوجه بإزالة الإعلانات المخالفة من شوارع دمنهور (صور)

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