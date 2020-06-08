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برادلى يكشف سبب رفضه لتدريب الزمالك

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:28 ص
برادلي
برادلي
الفجر الرياضي

قال الأمريكي، بوب برادلى، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، أن نادي الزمالك حاول التعاقد معه منذ عدة سنوات ولكنه رفض هذا العرض ووجه الشكر لإدارة الأبيض.
وأضاف بوب برادلى ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،  إن الزمالك حاول التعاقد معه ولكن رفض ذلك العرض لأن توقيته لم يكن مناسبا.
وأشار بوب برادلى، إلى أنه قام بتوجيه الشكر إلى إدارة القلعة البيضاء، لرغبتها فى التعاقد معه.
https://www.youtube.com/watch?v=epiE_sk2RW8

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