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أشرف صبحي : عودة الدورى على طاولة مجلس الوزراء ودعمنا الأندية بسبب كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:24 ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
الفجر الرياضي

قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن ملف عودة الدورى الممتاز، على طاولة مجلس الوزارء ويتم دراسته على المستويين الأمني والصحي.
وأضاف أشرف صبحي ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن ملف الدورى فى الوقت الحالى، على طاولة مجلس الوزراء، ويتم دراسته جيدا قبل البت فيه.
كما أوضح أشرف صبحي، إن وزارة الشباب والرياضة، قامت بدعم الأندية بمبالغ تتراوح مابين 50 إلى 200 ألف جنيه، لتجاوز جائحة كورونا وتوقف النشاط.
كما تطرق فى حديثه عن أزمة الأهلى مع تركي أل الشيخ، قائلا :" نحن نتعامل مع المؤسسات، وقد عقدنا جلسة مع إدارة الأهلى لبحث مختلف الأطر والجوانب القانونية والإدارية والمتعلقة بطلب القلعة الحمراء بشأن رد كافة التبرعات المالية التي دخلت خزينة النادى، وسنقوم بالرد على هذا الطلب بعد الانتهاء من دراسة خطاب النادى من كافة جوانبه ".

https://www.youtube.com/watch?v=Ah9u2iRTYds

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