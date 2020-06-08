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وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن آثار فيروس كورونا (فيديو)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 09:23 ص
أمنية فوزي
كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أنهم ناقشوا مع رئيس الجمهورية الموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، متابعًا: "كنا نستهدف 6% معدل نمو اقتصادي هذا العام، وبعد كورونا نتوقع معدل نمو بين 4 لـ 4.2%".

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن هناك تغيرات سريعة تحدث في هذا الوقت بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن مؤشرات البطالة في الخارج تشير إلى أن آثار كورونا جاءت أفضل من التوقعات.

وقال وزير المالية: "كنا نتوقع عجز موازنة بنسبة 7.2%، وعدلنا معدلات عجز الموازنة إلى 7.9%"، مضيفًا أن مصر تسير بانضباط مالي تام منذ عدة سنوات، وهناك إشادة دولية بذلك، وأن الدولة تدخلت لتخفيف آثار كورونا على القطاعات المتضررة.

وأشار إلى أن بعض قطاعات الاقتصاد المصري يعتمد تعافيها على تعافي الاقتصاد العالمي، متابعًا: "نتوقع تعافي الاقتصاد في النصف الثاني من 2020/ 2021"، لافتًا إلى أن الاستثمارات الحكومية لن تتأثر سلبًا؛ لأنها قاطرة نمو، متابعًا: "سنركز على القطاعات الأعلى نموًا وتشغيلًا".

وأضاف وزير المالية: "حققنا 2% فائض أولي لأول مرة منذ سنوات طويلة، وسنعمل على الإصلاحات الهيكلية خلال المرحلة المقبلة"، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ نشروع ميكنة الجمارك والضرائب، مشيرًا إلى أن قرض صندوق النقد 3 دفعات خلال عام، متابعًا: "لم نبلغ بموعد اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد، ونتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد القرض المصري خلال شهر".

وأوضح أن مصر سيكون لديها متطلبات في مجال الصحة، والحماية الجمتعية، والعديد من المجالات الأخرى خلال الـ12 شهر المقبلة؛ لتخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا، قائلًا إنهم يستهدفون التعافي من أزمة فيروس كورونا في أسرع وقت، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كورونا شديدة، ولكن آثارها على المواطن كانت لأخف درجة ممكنة.

وأشار "معيط"، إلى أن الحكومة سعت لتخفيف الآثار السلبية لكورونا على المواطن، وأن البنك المركزي اتخذ العديد من القرارات للتخفيف على القطاعات المتضررة، متابعًا: "نفكر في مشروعات تخلق الآلاف من فرص العمل؛ لتخفيف آثار كورونا"، موضحًا أن توفير فرص عمل للمواطنين هي أفضل ضمانة للتنمية، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة.

وأكد أنه رغم الأزمة الاقتصادية مصر لم تؤخر سداد أي قسط دين، متابعًا: "سنستعيد عافيتنا، وسنعود على نفس المسار الاقتصادي القوي الذي كنا نحققه، امتصينا الصدمة الكبيرة، وتخطيناها، وسنعود إلى ما كنا عليه".

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