Advertisements

شادي محمد: أنا في "ضهر" محمود الخطيب.. والنادي الأهلي "خط أحمر"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:22 ص
شادي محمد
شادي محمد
الفجر الرياضي


أكد شادي محمد، قائد النادي الأهلي الأسبق، أنه يدعم مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بكل قلبه، مشيرا إلى أن بيبو هو أسطورة النادي الأهلي والرمز الذي يقتدي به الأهلاوية.

وقال شادي محمد في تصريحات صحفية: "كل الدعم لـ أسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب في معركته الحالية بالدفاع عن الكيان الكبير" الأهلي"، مشيرا إلى أن بيبو جاء بـانتخابات الجمعية العمومية، لذلك لابد من كل الأهلاوبة الوقف في "ضهره".

وأضاف قائد الأهلي الأسبق: "دعم محمود الخطيب واجب على كل مشجع أهلاوي ينتمي للكيان، مضيفًا: "لن نقبل أي إساءة في حق رئيسنا وقدوتنا محمود الخطيب".

وتابع شادي: "سندافع عن محمود الخطيب ومجلس الأهلي بقوة"، مؤكدا أن النادي الأهلي ورئيسه ونجومه وجماهيره "خط أحمر". 

وواصل: "أنا أدافع عن الكابتن الخطيب من أجل كيان النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه لا ينتظر منصب داخل القلعة الحمراء ولكنه ابن من أبناء النادي وواجبه الدفاع عن كيان الأهلي ومجلس إدارته.

أخبار تهمك

عاجل.. حقيقة إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس "كورونا" بعد شائعة إصابة والدتها

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ يوم

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

اللجنة العلمية لكورونا توجه رسالة لفاقدي حاسة الشم والتذوق (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

سيد علي يوضح حقيقة حقن الفنانة رجاء الجداوي بـ"بلازما المتعافين" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ ساعة و نصف

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الحكم على والدها بالحبس..لينا الفيشاوي تعبر عن فرحتها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 18 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:03 ص

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

عاجل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة إصابتها بفيروس "كورونا"

12:55 ص

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

08:33 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين