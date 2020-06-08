شادي محمد: أنا في "ضهر" محمود الخطيب.. والنادي الأهلي "خط أحمر"









أكد شادي محمد، قائد النادي الأهلي الأسبق، أنه يدعم مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بكل قلبه، مشيرا إلى أن بيبو هو أسطورة النادي الأهلي والرمز الذي يقتدي به الأهلاوية.





وقال شادي محمد في تصريحات صحفية: "كل الدعم لـ أسطورة النادي الأهلي محمود الخطيب في معركته الحالية بالدفاع عن الكيان الكبير" الأهلي"، مشيرا إلى أن بيبو جاء بـانتخابات الجمعية العمومية، لذلك لابد من كل الأهلاوبة الوقف في "ضهره".





وأضاف قائد الأهلي الأسبق: "دعم محمود الخطيب واجب على كل مشجع أهلاوي ينتمي للكيان، مضيفًا: "لن نقبل أي إساءة في حق رئيسنا وقدوتنا محمود الخطيب".





وتابع شادي: "سندافع عن محمود الخطيب ومجلس الأهلي بقوة"، مؤكدا أن النادي الأهلي ورئيسه ونجومه وجماهيره "خط أحمر".



