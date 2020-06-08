محامي التوأم يكشف حقيقة تصريحات نائب "المصري"المغلوطة .. ويواصل الشكوى ضد حلبية في إتحاد "الكرة"













نشر أشرف عبد العزيز محامي التوأم حسام وإبراهيم حسن بيانا توضيحيا يعقب فيه علي تصريح مغلوط وعلى غير الحقيقة ل محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري الذي سبق أن أشار إلى أن الدعوى المقدمة من جانب رئيس النادي سمير حلبية ضد التوأم والجهاز الفني الأسبق ل"المصري "هي شخصية وليس لها علاقة بالنادي .









وكشف المحامي الشهير أشرف عبد العزيز من خلال صفحته علي "فيس بوك" منذ قليل عن ارقام الدعاوي الفعلية التي اقامها حلبية ضد التوأم والجهاز الفني المعاون وهي كالتالي:





1- الدعوى رقم 1619 لسنة 2020 مدني كلي القاهرة الجديدة ضد الكابتن حسام حسن .





2- الدعوى رقم 1618 لسنة 2020 مدني كلي القاهرة الجديدة ضد الكابتن إبراهيم حسن .





3- الدعوى رقم 512 لسنة 2020 مدني كلي بورسعيد ضد الكابتن طارق سليمان .





4- الدعوى رقم 1196 لسنة 2020 مدني كلي الجيزة ضد الكابتن وليد بدر .





5- الدعوى رقم 1197 لسنة 2020 مدني كلي الجيزة ضد الكابتن عماد المندوه .





6- الدعوى رقم 187 لسنة 2020 تعويضات جنوب القاهرة ضد الكابتن حسن مصطفى .





وهو ما يكشف ان هذه الدعاوى جميعاً مقامه من سمير حلبيه بصفته رئيس مجلس إدارة النادي المصري للألعاب الرياضية ببورسعيد





و ما يثبت ادلاء نائب رئيس النادي المصري بتصريحات علي غير الواقع وأنه لا يوجد أي أمور أو متعلقات شخصية في هذه الدعاوي بين حلبيه وبين كلاً من الكابتن حسام حسن ومعاونيه .





ويواصل أشرف عبد العزيز تقديم شكوى بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد حلبيه رئيس مجلس إدارة النادي المصري وكيلاً عن كلاً من كابتن حسام حسن ، كابتن إبراهيم حسن ، كابتن طارق سليمان ، كابتن حسن مصطفى ، كابتن عماد المندوه وكابتن وليد بدر .





مشيرا إلى ضرب حلبية بعرض الحائط لكافة القوانين والأعراف الرياضية في مجال كرة القدم محلية كانت أو دولية ، متخطيا ما اقره الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا " في كافة قوانينه ولوائحه وتعليماته الواجبة الاحترام والتطبيق وأكثر من ذلك مخالفته لما تضمنه قانون الرياضة المصري الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 علي حظر اللجوء الي القضاء العادي لحل المنازعات الرياضية ووجوب اللجوء إلي مركز مستقل وهو مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الذي يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون .





واضاف عبد العزيز أن ما قام به حلبية مخالفة صاخبة للتنظيم القانوني والطريق المرسوم لحل المنازعات الرياضية محليا ودوليا.



