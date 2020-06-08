ليفربول يدخل الصراع لخطف صفقة برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد مع واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، لتدعيم صفوف الريدز بالموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي ليفربول يستهدف الحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني، لاوتارو مارتينيز، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، لقيادة هجوم الفريق الإنجليزي في الموسم المقبل.





ويأتي اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد مع "مارتينيز" وذلك بعد فشل الريدز في التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج والذي اقترب بقوة من الانتقال لنادي تشيلسي.





ولن تكون مهمة ليفربول في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سهلة في ظل اهتمام قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد، بالحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي، بالإضافة لمحاولات إنتر ميلان بتجديد عقد اللاعب للاستمرار مع الفريق بالموسم المقبل.





ورغم ترحيب "مارتينيز" باللعب لنادي برشلونة في الموسم المقبل، لكن النادي الكتالوني يواجه صعوبات مالية كبيرة في حسم الصفقة، مما قد يفتح المجال أمام ليفربول للإنقضاض وخطف الصفقة في ميركاتو الصيف.





وخاض لاوتارو مارتينيز 31 مباراة في مختلف البطولات، وسجل 16 هدفاً وقدم 4 تمريرات حاسمة بالموسم الحالي، بينما لعب 17 مباراة مع منتخب الأرجنتين وسجل 9 أهداف.



