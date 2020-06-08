Advertisements

هاني سعيد يكشف مصير مدرب بيراميدز بعد أزمة كورونا

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:14 ص
أنتي تشاتشيتش
أنتي تشاتشيتش
علاء خليف
كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن مصير المدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش من الاستمرار مع الفريق من عدمه، وآخر المستجدات بخصوص الصفقات الجديدة التي ينوي النادي السماوي إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد "سعيد" في تصريحات تليفزيونية أن "تشاتشيتش" مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله في الفترة المقبلة، بعد النتائج الرائعة التي حققها الفريق تحت قيادته وتأهله لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

أما بخصوص الصفقات الجديدة أكد "سعيد" أن الجهاز الفني يسعي لتدعيم صفوف الفريق بمهاجم جديد، بجانب صانع ألعاب أو جناح لقيادة هجوم الفريق السماوي بالموسم الجديد.

وأكد إهتمام النادي بالتعاقد مع الجزائري كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي، بعد تألقه مع فريقه في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك في ظل تراجع مستوي الغاني جون أنطوي وعدم حسم مصير أحمد علي المعار لفريق إنبي.


كما اعترف باهتمام بيراميدز بالتعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي في الميركاتو الصيفي، مؤكدًا صعوبة الحصول على خدمات اللاعب في الفترة الحالية، بينما أكد أن صالح جمعة لاعب الأحمر خارج حسابات الفريق تمامًا

ونفي مفاوضات بيراميدز مع حسام عاشور قائد الأهلي بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وأكد المدير الرياضي لبيراميدز أنه ليس هناك نية للاستغناء عن خدمات عمر جابر الظهير الأيمن للفريق، بعد الأنباء المتداولة بخصوص مفاوضات الزمالك لضمه، مؤكدًا أن النادي لم يصله أي عروض رسمية من الزمالك لضم اللاعب.

كما أكد لعدم تفكير النادي ايضًا في الاستغناء عن أحمد الشناوي حارس مرمي الفريق.

أما عن مصير البرازيلي "كينو" لاعب الفريق المعار للجزيرة الإماراتي قال: " عودة "كينو" لبيراميدز مرهونة بالحاجة الفنية لخدماته والعروض التي يتلقاها في الفترة الحالية بالإضافة للراتب الكبير الذي يحصل عليه، وسيتم مناقشة مصيرة بعد انتهاء إعارته".

أخبار تهمك

بعد الحكم على والدها بالحبس..لينا الفيشاوي تعبر عن فرحتها

منذ حوالي 4 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 17 ساعة

سيد علي يوضح حقيقة حقن الفنانة رجاء الجداوي بـ"بلازما المتعافين" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة بديل رمضان صبحي المثالي

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مؤثرة من زوجة الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى العزل

منذ ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس "كورونا" بعد شائعة إصابة والدتها

منذ 35 دقيقة

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

منذ أقل من ساعتين

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ يوم

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعة

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على رحيل حسام عاشور

منذ ساعة و 21 دقيقة

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

11:31 م

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

08:33 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

06:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين