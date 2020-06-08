حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة "طحن في طحن" عبر إنستجرام





روج الفنان حماده هلال، عن أغنيته الجديد بعنوان "طحن في طحن"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".ونشر "هلال" بوستر دعائي للأغنية، وعلق عليها قائلًا: "إن شاء الله قريبآ أغنيه طحن فى طحن، كلمات هشام عبدالحليم، لحان حسن سراج، توزيع اوكا".يذكر أن أخر أغاني حماده هلال، كليب "جمالها" برفقة الفنانة الشابة منه عرفه، وتخطت حاجز 6 مليون بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف وحازت على اعجاب الكثيرون واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة.وتقول كلمات الاغنية" دى جمالها اووه لا لا... وقوامها اووه لا لا، خطفتني وعهد الله بره الدنيا، نفسي اكلم ماما... طيب لا ولا اه، ضحكت لي هاهاها... واختفت فى ثانية، ماتخف علينا بشويش... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام... ده جمالك غطى علي الحلوين شغلى بالى بالى.