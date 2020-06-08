Advertisements

حمادة هلال يروج لأغنيته الجديدة "طحن في طحن" عبر إنستجرام

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

روج الفنان حماده هلال، عن أغنيته الجديد بعنوان "طحن في طحن"، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر "هلال"  بوستر دعائي للأغنية، وعلق عليها قائلًا: "إن شاء الله قريبآ أغنيه طحن فى طحن، كلمات هشام عبدالحليم، لحان حسن سراج، توزيع اوكا".

يذكر أن أخر أغاني حماده هلال، كليب "جمالها" برفقة الفنانة الشابة منه عرفه، وتخطت حاجز 6 مليون بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات ماجد صبري، وتوزيع مادو صالح وجيتارشريف فهمى ومن إخراج أحمد عاطف وحازت على اعجاب الكثيرون واحتلت التريند عقب طرحها مباشرة.

وتقول كلمات الاغنية

" دى جمالها اووه لا لا... وقوامها اووه لا لا، خطفتني وعهد الله بره الدنيا، نفسي اكلم ماما... طيب لا ولا اه، ضحكت لي هاهاها... واختفت فى ثانية، ماتخف علينا بشويش... خلى غيرك ياكل عيش، كفايه حرام... ده جمالك غطى علي الحلوين شغلى بالى بالى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كليب جمالها حماده هلال اغاني حماده هلال

أخبار تهمك

بعد الحكم على والدها بالحبس..لينا الفيشاوي تعبر عن فرحتها

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ يوم

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 8 ساعات

اللجنة العلمية لكورونا توجه رسالة لفاقدي حاسة الشم والتذوق (فيديو)

منذ ساعة

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حقيقة إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس "كورونا" بعد شائعة إصابة والدتها

منذ أقل من ساعتين

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 11 ساعة

سيد علي يوضح حقيقة حقن الفنانة رجاء الجداوي بـ"بلازما المتعافين" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

حمادة هلال: أوكا وأورتيجا أصحاب فكرة "أشرب شاى".. وهذا سبب موافقتي

العسيلي مروجًا لأغنيتة الجديدة "خليكو في البيت واسمعوا "جنة تكفينا"

شاهد.. أوكا وأورتيجا يغنيان لـ 2020 مهرجان شعبي (فيديو)

أغنية "جمالها" لحمادة هلال ومنة عرفة تريند يوتيوب (فيديو)

حمادة هلال يتخطى حاجز المليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "جمالها"

غدًا.. حمادة هلال يحيي حفلًا غنائيًا أونلاين.. تفاصيل

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:03 ص

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

08:43 ص

عاجل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة إصابتها بفيروس "كورونا"

12:55 ص

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

08:33 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين