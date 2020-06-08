بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين الموافق 8 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، جاء ذلك خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي.

طقس الإثنين نهارًا

- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال الصعيد.

يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.









وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الأحد، عن موجة شديدة الحرارة، تشهدها البلاد اعتبارًا من الاثنين، محذرة من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وأكدت الهيئة، في بيان، الأحد، أن البلاد تشهد اليوم الاثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف.





وأوضحت الهيئة، أن جنوب الصعيد، يشهد طقس شديد الحرارة، بينما مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد.





وكشفت الهيئة أن الظوهر الجوية، غدًا تتمثل في شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري، مصحوبة برياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.





وأشارت الهيئة، إلى أن معظم البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان، والسواحل تتأثر بامتداد مرتفع جوي على البحر المتوسط.





وبالنسبة حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلى الأحمر شمالية غربية.









وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين؛ بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجات، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجات، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 26 درجة.





ومن المتوقع أن البلاد تشهد اليوم طقسا حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيفا على السواحل الشمالية الغربية، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقسا معتدلا.





فيما يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، بينما مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد.



