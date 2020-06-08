"على أبواب الفتن" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل برنامج ديني - 8 يونيو

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قررت إدارة تحرير بوابة "الفجر" غلق أبواب التصويت والمشاركة في أضخم وأكبر استفتاء جماهيري لأفضل أعمال رمضان 2020، وذلك بإعلان النتائج النهائية يوم 17 يونيو من الشهر الجاري عقب منافسة قوية استمرت طوال شهر كامل منذ إطلاق التصويت رسميا على الموقع في 17 مايو الماضي لاختيار أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان المبارك.



تصدر البرنامج الديني "على أبواب الفتن" للداعية مصطفى حسني في استفتاء الفجر الفني المركز الأول كأفضل برنامج ديني اليوم الموافق الاثنين 8 يونيو، ويليه برنامج "دعاء الأنبياء الذي حصد على 9825 بعدل 29.52%.



يذكر أن برنامج "على أبواب الفتن" تم إذاعته على قناة ON E في تمام الساعة 6 مساءً، وتمت إعادته في تمام الساعة 3:30 صباحًا.



وعرض أيضًا على قناة الناس الساعة: 9:30 مساءً، وتمت إعادته في الساعات التالية: 4:30 صباحًا، و3:30 عصرًا.