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متحدث البرلمان يكشف تفاصيل مشروع قانون مجلس الشيوخ (فيديو)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 07:03 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية نصت على إنشاء غرفة ثانية لمجلس النواب، وهذه الغرفة تسمى بمجلس الشيوخ الذي كان في السابق مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن ائتلاف الأغلبية تقدم اليوم بمشروع قانون مجلس الشيوخ، وتم إحالة هذا المشروع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتابع "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن هذا المشروع ينص على تكوين مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويعين منهم رئيس الجمهورية الثلث، والثلث الآخر انتخابات بالقائمة، والثالث المتبقي بالانتخاب الفردي.

ولفت إلى أن مجلس الشورى سيكون للخبرات التي تستطيع أن تسري جوانب الدولة في المجالات المختلفة، والشباب سيكون ممل يشكل إيجابي في مجلس النواب.

وفي نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي فى تشكيله ليتم انتخاب 50٪؜ منهم بنظام القائمة، و50٪؜ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبه الـ25٪؜ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.

واختتم البيان، بأن ائتلاف الأغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكى تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم، مما لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.

تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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