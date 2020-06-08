متحدث البرلمان يكشف تفاصيل مشروع قانون مجلس الشيوخ (فيديو)

قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، إن التعديلات الدستورية نصت على إنشاء غرفة ثانية لمجلس النواب، وهذه الغرفة تسمى بمجلس الشيوخ الذي كان في السابق مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن ائتلاف الأغلبية تقدم اليوم بمشروع قانون مجلس الشيوخ، وتم إحالة هذا المشروع للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.





وتابع "حسب الله"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن هذا المشروع ينص على تكوين مجلس الشيوخ من 300 عضو، ويعين منهم رئيس الجمهورية الثلث، والثلث الآخر انتخابات بالقائمة، والثالث المتبقي بالانتخاب الفردي.





ولفت إلى أن مجلس الشورى سيكون للخبرات التي تستطيع أن تسري جوانب الدولة في المجالات المختلفة، والشباب سيكون ممل يشكل إيجابي في مجلس النواب.





وفي نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي فى تشكيله ليتم انتخاب 50٪؜ منهم بنظام القائمة، و50٪؜ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستوريه للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبه الـ25٪؜ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها.





واختتم البيان، بأن ائتلاف الأغلبية يعلن حرصه الدائم وعمله المستمر لكى تكون الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبشكل منظم، مما لا يعطل المسيرة البرلمانية ويستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.



