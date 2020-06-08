مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، إن حالات الوفاة بفيرس كورونا تحدث بنسبة أكبر ما بين كبار السن وحالات الأمراض المزمنة نتيجة مضاعفات كبيرة في الجهاز التنفسي.





وأشار "تاج الدين"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، المذاع على فضائية "دي ام سي"، اليوم الأحد، إلى أن فقد حاسة الشم والتذوق ليس عرضًا أساسيًا من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ولكن من الممكن حدوثها في بعض الحالات وعقب الشفاء يعود المريض لطبيعته.





وتابع، أن نسبة 85% من المصابين بفيروس كورونا تظهر عليهم أعراض بسيطة ويتم شفاؤهم بعد فترة قليلة، بينما 5% وهم من أصحاب الأمراض المزمنة يحتاجون للعلاج بالأدوية وأجهزة التنفس الصناعي وغرف الرعاية المركزة.





وأوضح مستشار الرئيس، أن زيادة الأعداد حدثت بسبب الزحام وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي من قبل المواطنين في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وأيام العيد، مضيفاً أنه نتيجة لذلك قمنا بزيادة عدد أماكن العزل في المستشفيات الحكومية والجامعية، مؤكدا أن عدد قليل من المستشفيات الخاصة تقدم خدمة علاج مصابين كورونا مقارنة بما تقدمة المستشفيات الحكومية.





تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.





وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.



