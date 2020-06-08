اللجنة العلمية لكورونا توجه رسالة لفاقدي حاسة الشم والتذوق (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لكورونا، إن فقدان حاسة الشم والتذوق هي بداية أعراض لكورونا، ويجب عمل فحوصات للتأكد فور ظهور هذه الأعراض، لافتة إلى أنه يعتبر علامة من العلامات الخفيفة لفيروس كورونا.





وأضافت "العسال"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه يجب على من فقد حاستي الشم والتذوق أن يعتبر نفسه مشتبه في إصابته، ويستشير الطبيب ويتبع الإجراءات الصحية.





وأشارت إلى أن أعراض فيروس كورونا أصبحت تتشابه مع الكثير من أعراض الأمراض الأخرى، لافتة إلى أنه يجب عمل صورة دم وأشعة على الصدر للتأكد من الإصابة بكورونا.



