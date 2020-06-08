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إنتهاء أعمال اللجنة المُشكلة لتطوير قطاع الناشئين بالإتحاد السكندري

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع

انتهت أعمال اللجنة المشكلة لقطاع الناشئين لكرة القدم بنادي الإتحاد، والتي صدر قرار من مجلس إدارة النادى السكندري بجلسته الأخيرة بتشكيلها المكون من، هشام حسن نائب رئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم شعبان، ومحمود القاضي عضوي المجلس، وجاسر شمس المدير التنفيذي، وعصام عبد العزيز المدير المساعد للشئون الرياضية.

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات مؤخراً مع العديد من نجوم زعيم الثغر القدامى و القامات الرياضية وهم محمد عمر وطلعت يوسف وسيد كروان ومحمد إبراهيم وطارق الجلاد وحسن أبو عبده وجمال بشير من أجل استطلاع أرائهم بخصوص التشكيل الأمثل والتصور المستقبلي للنهوض بقطاع الناشئين لكرة القدم.

وحرصت اللجنة على توجيه الدعوة للعديد من النجوم و خبراء اللعبة لحضور هذه الأجتماعات للأستفادة من خبراتهم الكبيرة و العميقة في هذا الشأن .

وسوف ترفع اللجنة تقريرها للعرض على مجلس إدارة النادى السكندري خلال أسبوع لأتخاذ القرار بشأن تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الناشئين.

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