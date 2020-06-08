Advertisements

عاجل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة إصابتها بفيروس "كورونا"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بإصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا المستجد المعروف علميًا بكوڤيد 19.  

وقد أوضح شقيق شيرين في تصريحات صحفية أن هذه الأخبار ماهي إلا شائعات مغرضة وليس لها أساس من الصحة. 

من جانب آخر، كانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت حالة من الجدل خلال الفترة السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت أخبار حول وجود مشاجرات بينها وبين زوجها وصلت حتى التعدي عليها بالضرب، وتدخل صديقها الفنان أحمد سعد لفض هذه المشكلة. وبعدها خرج كلاهما عن صمتهما وأعلنوا أن هذه الأخبار كاذبة، وأكد كلاهما ان هذه الأخبار ليست صحيحة.

أخبار تهمك

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 17 ساعة

بعد الحكم على والدها بالحبس..لينا الفيشاوي تعبر عن فرحتها

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على رحيل حسام عاشور

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. حقيقة إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس "كورونا" بعد شائعة إصابة والدتها

منذ 38 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

منذ أقل من ساعتين

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 7 ساعات

رسالة مؤثرة من زوجة الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى العزل

منذ ساعة

سيد علي يوضح حقيقة حقن الفنانة رجاء الجداوي بـ"بلازما المتعافين" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة بديل رمضان صبحي المثالي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

11:31 م

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

08:33 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

عاجل.. حقيقة إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس "كورونا" بعد شائعة إصابة والدتها

12:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين