عاجل.. شقيق شيرين عبد الوهاب يكشف حقيقة إصابتها بفيروس "كورونا"

المعروف علميًا بكوڤيد 19.





وقد أوضح شقيق شيرين في تصريحات صحفية أن هذه الأخبار ماهي إلا شائعات مغرضة وليس لها أساس من الصحة.





من جانب آخر، كانت شيرين عبد الوهاب قد أثارت حالة من الجدل خلال الفترة السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انتشرت أخبار حول وجود مشاجرات بينها وبين زوجها وصلت حتى التعدي عليها بالضرب، وتدخل صديقها الفنان أحمد سعد لفض هذه المشكلة. وبعدها خرج كلاهما عن صمتهما وأعلنوا أن هذه الأخبار كاذبة، وأكد كلاهما ان هذه الأخبار ليست صحيحة.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تفيد بإصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا المستجد