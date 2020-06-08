عاجل.. حقيقة إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس "كورونا" بعد شائعة إصابة والدتها





ترددت شائعات خلال الساعات الماضية حول إصابة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بفيروس "كورونا" المستجد وأنها وأسرتها أجروا مسحات للكشف عن حقيقة إصابتهم من عدمه، وذلك بعد شعورهم بأعراض الفيروس.وقالت الشائعات بأن نتيجة المسحة الأولى التي أجريت لحسام حبيب ظهرت سلبية، ونتيجة مسحة والدة شيرين إيجابية، فيما ستظهر نتيجة المسحة الثانية لشيرين خلال ساعات، وهوا ما جعل شيرين وعائلتها تشعر بالخطر.كما أفادت الشائعات بأن أسرة الفنانة "شيرين" أجرت مسحة ثانية وهي المسحة التي جاءت نتيجتها سلبية وهي ما جعل شيرين وأسرتها يشعرون بالارتياح إلا أنه وحتي تتأكد شيرين من الأمر قامت بعمل مسحة ثالثة لتكون للتأكيد ولكن لم تظهر النتيجة.