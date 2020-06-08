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صدمة لمانشستر يونايتد.. نابولي يحسم قراره بشأن كوليبالي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:46 ص
كاليدو كوليبالي
كاليدو كوليبالي
عبد القادر عرابي


تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم أخباراً صادمة، تتعلق بمفاوضاته مع قلب الدفاع السنغالي الدولي "كاليدو كوليبالي" لاعب نادي نابولي.


ويعد صاحب الـ28 عاماً أحد أهم أهداف المدرب النرويجي "أولي جونار سولشاير" مدرب اليونايتد في الميركاتو، الذي يريد استكمال خطة تقوية قلب الدفاع، والتي بدأها في الصيف الماضي بضم "هاري ماجواير" من ليستر سيتي نظير 80 مليون جنيه إسترليني.


ووجه المدير الرياضي لنادي نابولي "كريستيانو جيونتولي" صدمة لمسؤولي اليونايتد، لإصرار فريقه على الحصول على 100 مليون يورو للتخلي عن خدماته.


وقال جيونتولي في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية: "لاعب مثل كوليبالي لن نطلب تخفيض ثمنه، فهو لاعب كبير وضمن الأفضل في العالم في مركزه".



وتابع: "كوليبالي يمتلك عقداً طويل الأمد معنا، وحددنا سعره من قبل، وإذا لم نتلق العرض المناسب، سيبقى في الفريق".


وتشير تقارير إنجليزية صعوبة إقدام مانشستر يونايتد على دفع 100 مليون يورو للتعاقد مع مدافع جينك البلجيكي السابق.




ويتفاوض اليونايتد بشأن تخفيض سعر اللاعب بشكل نسبي في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها كافة الأندية، إلا أن نابولي لن يتخلى عن اللاعب، إذا لم يلبي مانشستر يونايتد طلبات النادي.



وخاض اللاعب 233 مباراة بقميص نابولي عبر جميع البطولات، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

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