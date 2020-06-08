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رسميًا.. تجديد تعاقد أحمد الصباغ مع "سلة " الإتحاد السكندري

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
قام مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى بتجديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة السلة أحمد الصباغ و الذى يُجيد اللعب بمركز الجناح ، و ذلك لموسم إضافي.

و رحب " الصباغ " بتجديد تعاقده مع زعيم الثغر بوصفه أحد أبناء النادى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور رئيس النادي السكندري وحازم الرجال أمين الصندوق وأحمد عبد المجيد عضو مجلس الإدارة.

وتم خلال التجديد الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تمديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية الموسم الرياضى 2020-2021 .

و يحرص مجلس إدارة زعيم الثغر على تمديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة أحمد مرعى المدير الفني لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

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