تردد برشلونة وتدخل ريال مدريد يهدد صفقة لاوتارو مارتينيز













كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، تطورات مثيرة في صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني "لاوتارو مارتينيز" لاعب نادي إنتر ميلان لنادي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.









ويعد لاعب نادي راسينج كلبو الأرجنتيني السابق، هو الهدف الأول لبرشلونة في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، لقيادة هجوم البلوجرانا، في حقبة ما بعد "لويس سواريز" نجم الفريق المخضرم.









وبحسب صحيفة "ديلي ميل" نقلاً عن صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي برشلونة قد يواجه مأزقاً كبيراً خلال الفترة الحالية، قد يهدد بفشل الصفقة.





وأكدت الصحيفة، أن برشلونة مازال متردداً في دفع مبلغ 111 مليون يورو لضم اللاعب، من خلال تفعيل الشرط الجزائي الموجود في عقده.





ويعاني برشلونة ومعظم الأندية الأوروبية من ضائقة مالية، تسبب بها توقف النشاط الكروي بعد تفشي فيروس كورونا.









جونيور فيربو "المفتاح"













أكد موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم، أن مسؤولي برشلونة مازالوا يأملون في حسم ضم اللاعب عن طريق صفقة تبادلية، وهو ما لايروق لمسؤوبي إنتر ميلان.





وعرض برشلونة إدارج أحد اللاعبين، جونيو فيربو الظهير الأيسر، ونيسلون سيميدو الظهير الأيمن ضمن الصفقة، بالإضافة لمبلغ مالي.









وأشار الموقع، أن إنتر ميلان سيرفض هذا العرض، حيث يصر الفريق على الحصول على الأموال فقط.





















تدخل ريال مدريد ومانشستر يونايتد









وتشير التقارير إلى أن ناديي مانشستر يونايتد وريال مدريدد ليس بعيدين عن الأمر، حيث قد يتأهب الطرفان لإحداث مفاجئة مدوية وحسم ضم اللاعب.













الأمل الأخير









ويبقى أمل برشلونة الأخير في ضم صاحب الـ23 عاماً، هو رغبة اللاعب، الذي يسعى للذهاب لبرشلونة، حيث أبلغ اللاعب مدربه "أنطونيو كونتي" برغبته في الرحيل للنادي الكتالوني.









وسيكون برشلونة في مهلة حتى يوم 15 يوليو المقبل، وهو موعد انتهاء صلاحية الشرط الجزائي في عقد مارتينيز، والذي قد يستحيل بعده ضم اللاعب من نادي إنتر ميلان.



