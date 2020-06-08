بعد "سلام من السعودية".. أديب يقترح تطبيق الفكرة في مصر (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك 13 فنانا سعوديا قدموا أوبرت غنائي بعنوان "سلام من السعودية"، وكل فنان منهم قدم الجزء الخاص به من منزله، حفاظا على التباعد الاجتماعي.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن كل فنان من الـ 13 فنانا المشاركين في الأوبريت، عبر عن المدينة التي ينتمي لها، معقبا: "الأغنية دي بتحسس السعودية بالتناغم".





واقترح أن تطبق نفس الفكرة في مصر، معلقا: "ممكن نجمع فنانين يمثلوا محافظات مصر.. محتاجن تناغم وقت الأزمات".



