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عرض سويسري يهدد بقاء فايلر مع الأهلي

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:41 ص
فايلر
فايلر
محمد جمال


كشفت تقارير صحفية اليوم عن وجود عرض للمدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر، للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وذكرت تقارير صحفية أن رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء قد تلقي عرض من الدوري السويسري للرحيل إليه بنهاية الموسم الجاري، بعد المستوي الذي قدمه رفقة المارد الأحمر منذ تولي المهمة سبتمبر الماضي.

وحقق فايلر مع النادي الأهلي بطولة كأس السوبر المصري على حساب الزمالك، وصعد لنصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، ومتصدر لبطولة الدوري المصري.

وقام فايلر بتأجيل البت فى كافة العروض المقدمة له، خاصة أن المدرب كان رحب بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

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