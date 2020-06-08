"مكلتش بقالي يومين".. سيدة يتخلى عنها زوجها لإصابتها بكورونا ويخبر أهل القرية

قالت عزة محمد، متطوعة لمساعدة مرضى كورونا، إن الدافع وراء تطوعها هو تنمر أحد جيرانها على مصابة بفيروس كورونا، وتخلي زوجها عنها، موضحة أن هذه المصابة قامت بالاتصال بها، وأخبرتها بأن زوجها تركها وأخذ الأبناء معها، وأخبر أهل قريته أن زوجته مصابة بكورونا، معقبة: "قالت لي أنا في البيت ومش قادرة أطلع وليا يومين مكلتش".

وأضافت "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أنها قررت مساعدة مصابي كورونا، مشيرة إلى أن هناك نقص في وعي المواطنين تجاه كورونا، متابعة: "تعرضت لهجوم شديد بسبب مساعدتي للمرضى بسبب عدم وجود وعي".





وأشارت إلى أن سبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا هو خوف المصابين من الإعلان عن أنه مصاب ولا يذهب إلى المستشفى خوفًا من التنمر الذى سيتعرض له من قبل جيرانهم.



