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"مكلتش بقالي يومين".. سيدة يتخلى عنها زوجها لإصابتها بكورونا ويخبر أهل القرية
الإثنين 08/يونيو/2020 - 05:56 ص
كـسـاب أحـمـد
قالت عزة محمد، متطوعة لمساعدة مرضى كورونا، إن الدافع وراء تطوعها هو تنمر أحد جيرانها على مصابة بفيروس كورونا، وتخلي زوجها عنها، موضحة أن هذه المصابة قامت بالاتصال بها، وأخبرتها بأن زوجها تركها وأخذ الأبناء معها، وأخبر أهل قريته أن زوجته مصابة بكورونا، معقبة: "قالت لي أنا في البيت ومش قادرة أطلع وليا يومين مكلتش".
وأضافت "محمد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أنها قررت مساعدة مصابي كورونا، مشيرة إلى أن هناك نقص في وعي المواطنين تجاه كورونا، متابعة: "تعرضت لهجوم شديد بسبب مساعدتي للمرضى بسبب عدم وجود وعي".
وأشارت إلى أن سبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا هو خوف المصابين من الإعلان عن أنه مصاب ولا يذهب إلى المستشفى خوفًا من التنمر الذى سيتعرض له من قبل جيرانهم.
تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.
وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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