التموين: 10 ملايين بطاقة يمكنها دخول "دعم مصر" للحصول على الخدمات (فيديو)

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن الوزارة قررت إيقاف كافة التعاملات العادية بمكاتب التموين مع بداية أزمة كورونا، عدا استخراج فاقد وتالف البطاقات التموينية بطريقة إليكترونيا.





وأعلن "مدكور"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن المواطنين يمكنهم القيام بكافة الخدمات "أونلاين" بشرط يكون صاحب البطاقة التموينية سجل رقم هاتفه.





وأضاف مستشار وزير التموين، أن أكثر من 10 ملايين بطاقة من أصل 22 مليون بطاقة تموينية يمكنها الدخول على "دعم مصر" للحصول على الخدمات، موضحا أن من الخدمات التي سيتم توفيرها إليكترونيا تفعيل البطاقات التموينية، نقل البطاقة من منطقة لأخرى، فضلا عن إمكانية استخراج بطاقة جديدة للأسر الأولى بالرعاية مثل العمالة الموسمية، منوها بأن من لن يتمكن من دخول الموقع يمكنه التوجه لمكاتب التموين.





ونفذت وزارة التموين العديد من المشروعات خلال السنوات الأخيرة، ومن أهمها مشروع «جمعيتي» متعدد الفروع بجميع أنحاء الجمهورية، وتطوير مشروع الصوامع لتخزين الغلال.





ونجحت وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الدخلية في إنشاء المناطق والمراكز اللوجستية، حيث تلعب هذه المراكز دورًا حيويًا في تقليل حلقات التداول داخل سلسلة الإمداد من الميناء أو المزرعة إلى المستهلك النهائى لتقليل هامش الربح لكل حلقة من حلقات التداول مثل تجارة الجملة والوسطاء والسماسرة ما ينتج عنه عرض السلع في مراكز تجارية مجمعة بأسعار تنافسية ومميزة بعد إزالة كل هوامش الربح التى تسهم في زيادة أسعار السلع بالسوق المحلية.



