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شركة سنيرجي تحصد على نسبة مرتفعة من الأصوات في استفتاء "الفجر الفني"

الإثنين 08/يونيو/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
حصدت شركة "سنيرجي" على نسبة مرتفعة من الاصوات في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل شركة إنتاج في دراما رمضان لعام 2020 اليوم الموافق 8 يونيو.

وحصلت "سنيرجي" على 33430 صوتًا، بنسبة 54.29%، ويليها شركة Mbr التي حصدت على 23842 صوت ما يعادل 38.72%.

وقامت شركة "سنيرجي" لصاحبها المنتج تامر مرسي بإنتاج العديد من المسلسلات في سباق دراما رمضان 2020، والتي حققت نجاحاً كبيرًا وأشاد الجمهور بها ومنها الاختيار، النهاية، الفتوة، البرنس، فلانتينو، فرصة ثانية، ونحب تاني ليه، عمر ودياب، رجالة البيت، ليالينا 80، 100 وش.

وقامت الشركة بإنتاج العديد من المسلسلات الأخرى التي لم تذع في هذا السباق الرمضاني منها هجمة مرتدة، القاهرة كابول، الاختيار 2.

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