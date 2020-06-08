عمرو أديب: "ملف سد النهضة في ترتيب أولوياتي قبل ملف ليبيا" (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك تغيرا واضحا في موقف السودان من ملف سد النهضة، معقبا: "يبدو أن هناك حلحلة واضحة في هذا الملف".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن إثيوبيا أعلنت أنها ستبدأ الملء الشهر المقبل، مضيفا أنه يبدو أن هناك كلاما وموقفا جديدا، لافتا إلى أن ملف سد النهضة له أولوية أولى، معقبا: "ملف سد النهضة في ترتيب أولوياتي قبل ملف ليبيا".





وعقدت اللجنة العليا لمياه النيل، بمجلس الوزراء، الأحد، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزيري الخارجية، والموارد المائية والري، وممثلي وزارة الدفاع، والمخابرات العامة.





واستعرض الاجتماع آخر تطورات ملف سد النهضة، ومناقشة مجمل الموضوعات والقضايا المثارة.





ويأتي هذا عقب، نفي الحكومة السودانية أن تكون المذكرة التي رفعتها الخرطوم إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة "تصعيدُا للأوضاع" أو انحيازًا ضد أي طرف من الأطراف المعنيّة بالملف.





وأوضح وزير الري السوداني ياسر عباس، في تصريحات صحفية، أن "رفع المذكرة يعتبر إثباتًا لحق السودان الأصيل في هذا الملف المهم"، مضيفًا أن "مصر وإثيوبيا رفعتا مسبقًا خطابات مماثلة لمجلس الأمن في شهر مايو الماضي"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).



