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"النهاية" الأول في استفتاء "الفجر الفني" اليوم الاثنين- 8 يونيو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:35 ص
النهاية
النهاية
نادين نجدي
تصدر مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، في استفتاء "الفجر الفني" اليوم الموافق الاثنين 8 يونيو، كأفضل مسلسل.

وحصد مسلسل النهاية عدد أصوات 318126صوتًا ما يعادل 31.64%، ويليه مسلسل البرنس الذي حصد على 277217 صوت بنسبة 27.57%

قصة مسلسل النهاية

تدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

أبطال مسلسل النهاية

شارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

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