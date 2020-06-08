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جومانا مراد الأولى يليها روجينا كأفضل ممثلة في استفتاء "الفجر الفني" اليوم 8 يونيو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:21 ص
جومانا مراد
جومانا مراد
نادين نجدي
تصدرت الفنانة جومانا مراد، استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثلة في رمضان 2020، اليوم الموافق الاثنين 8 يونيو.

وجاءت جومانا مراد في المركز الأول، حيث حصدت على 99131 صوتًا، ما يعادل 12.24%، ثم تليها روجينا في المركز الثاني بـ 71911صوتًا.


ولا يزال التصويت مستمرًا حتى يتم اعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط: اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

يُذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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