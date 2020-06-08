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بعد نجاحه في مسلسل "البرنس".. هيثم نبيل يستعد لطرح أول أغنياته

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:10 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

يستعد المطرب هيثم نبيل، لطرح أولي أغنيات ألبومه الجديد بعنوان "كانت غلطة"، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

والأغنية من ألحانه، وكلمات سارة سعيد، وتوزيع حسين النجار، وهندسة صوت مصطفي رؤوف.

يذكر أن "نبيل" تعاون مع النجم محمد رمضان في مسلسله الأخير "البرنس" بـ 7 أعمال غنائية من كلماته ألحانه وقدمها الفنان أحمد سعد بصوته، وكانت الطفلة ملك محمد لها حظ في غناء واحده منهم، حيث لاقت هذه الأغانى نجاحا كبيرا بين الجماهير، خاصة أغنية "يابا" التي قدمتها الطفلة ملك، ضمن أحداث الحلقة التاسعة عشر.

مسلسل "البرنس" التي عرض على قناتى dmc وdmc دراما في شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، رحاب الجمل، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، وضم 15 أغنية، وشارك أيضًا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين" مع الفنان خالد سرحان، بعدة أغانى بصوته.

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هيثم نبيل مسلسل البرنس محمد رمضان

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