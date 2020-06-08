Advertisements

برنامج "كأس إنرجي للدراما" يتصدر استفتاء "الفجر" اليوم كأفضل برنامج إذاعي - 8 يونيو

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تصدر برنامج "كأس انرجي للدراما" استفتاء "الفجر الفني"، اليوم الموافق الاثنين 8 يونيو، ضمن قائمة أفضل برنامج إذاعة خلال شهر رمضان.


وحصد برنامج "كأس انرجي للدراما"، على 6407 صوت مايعادل 29.85% ويليه برنامج مش رمضان.


ولا يزال التصويت جاريًا وعلى أن يتم اعلان النتيجة النهائية يوم 17 يونيو، ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828


فكرة برنامج"كأس انرجي للدراما":


مناقشة أحداث المسلسلات بطريقة مختلفة، بالإضافة إلى مسابقة بين مسلسلات رمضان على مدار الشهر كامل ويكون التصويت من خلال صفحات الراديو على مواقع التواصل المختلفة، أيضا يتم التصويت من خلال الرسائل و ذلك حتى نحصل على أفضل مسلسل فى رمضان حسب اختيار الجمهور.

أخبار تهمك

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعات

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

منذ ساعة و 25 دقيقة

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 16 ساعة

سيد علي يوضح حقيقة حقن الفنانة رجاء الجداوي بـ"بلازما المتعافين" (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي والزمالك السابق: الكرة المصرية خسرت ترك آل الشيخ

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على رحيل حسام عاشور قائد من الأهلي

منذ أقل من ساعة

بعد الحكم على والدها بالحبس..لينا الفيشاوي تعبر عن فرحتها

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة بديل رمضان صبحي المثالي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مؤثرة من زوجة الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى العزل

منذ نصف ساعة

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

11:31 م

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

08:33 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

06:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين