حقيقة إصابة ريهام حجاج بفيروس كورونا

نفت الفنانة ريهام حجاج، الأخبار المتداولة حول إصابتها بفيروس كورونا بعد إقامتها إحدى الحفلات، معربة عن استيائها من مثل هذه الشائعات التي زادت الفترة الأخيرة.





وقالت "حجاج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد: "قررت أرد على الشائعات عشان الموضوع متعلق بالصحة وإحنا عندنا أسر ومش لوحدي.. هذه الشائعات بقيت حاجة سخيفة إن الناس تتكلم عن الحياة الشخصية للآخرين، والمفروض الناس يكون عندها شوية وعي".





وتابعت: "دول شوية ناس عاملين نفسهم صحفيين وبيتكلموا في أعراض الناس عشان شوية متابعين، والناس بتاخد منهم، أرجو عدم نشر الإشاعات والأكاذيب، وأنا وأسرتي بصحة جيدة الحمد لله".



