نجم الأهلي والزمالك السابق: الكرة المصرية خسرت ترك آل الشيخ









تحدث إبراهيم سعيد نجم قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر عن الازمة الأخيرة بين النادي الأهلي والمستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.





وأكد إبراهيم سعيد، نجم النادي الأهلي والزمالك، أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، أضاف للقلعة الحمراء والكرة المصرية.





وقال سعيد فى حديثه خلال برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تركي محب للنادي الأهلي وكان يرغب فى إضافة الكثير للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وأتمني أن يكون هناك رجال أعمال يضيفوا لمصر".