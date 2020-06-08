هاني شاكر يوجه رسالة لـ تركي آل شيخ لهذا السبب





رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني،









وجه نقيب المهن التمثيلية الفنان هاني شاكر، رسالة للمستشار تركي آل شيخ،من خلال حسابه على موقع الصور والفديوهات "إنستجرام" وذلك بمناسبة مشاركة تركي صورة لهاني شاكر أثناء زيارته له في نادي النصر السعودي.وعبر هاني شاكر عن مدى سعادته بالصورة قائلا: "الصديق العزيز #تركي_آل_الشيخ الصورة الجميلة اللي نشرتها وتعليقك الجميل عليها فتح نفسي للعب كره القدم مره أخرى".وأضاف قائلا: "إن شاء الله قريبا اكون بالعب في صفوق فريق الميريا عشان اكون مع حبيبي ابو ناصر واتطمن طلباتي الماديه حتكون معقوله قوي".يذكر أن تركي آل شيخ كتب تعليقا على الصورة التي شاركها لهاني شاكر قائلا "الفنان الكبير هاني شاكر في زيارة ل نادي النصر السعودي عام ١٩٧٥م واتمرن مع الفريق... وصلت لي من صديق عزيز... تحية ل النقيب الفنان الكبير هاني شاكر".