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محمود مرسي أحد عمداء المعهد العالي للفنون المسرحية وكان يدرس للطلبة في الفناء.. معلومات عن الراحل في ذكرى ميلاده

الإثنين 08/يونيو/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تحل هذه الأيام ذكرى ميلاد الفنان الكبير محمود مرسي، وهو عملاق من عمالقة الفن وأستاذ جامعي وأحد عٌمد المعهد العالي للفنون المسرحية.

جاذبيته كانت قوية طاغية ومشعة ويمكن أن تستشعرها عن بعد قبل أن تقع عينك عليه.

لم يألف محمود مرسي، أن يضع العطور الصناعية، كان ينثر عطره الذاتي الطبيعي أينما حل.

كان الطلاب يتدافعون خارجين من الفصل المجاور، يتقافزون فوق درجات السلم متوجهين إلى فناء المعهد في ابتهاج كأنهم كانوا على موعد مع أعز الأحباب.

محمود مرسي، لم يكن يلقي محاضراته في فصل دراسي٬ بل لعله لم يكن يلقي محاضرات أصلا، بل كان يجلس في فناء المعهد تحت شمس الشتاء، يتحلقه الطلاب في حميمية.

كان الدرس قد تحول إلي قعدة عائلية بكل معني الكلمة، أب يجلس وسط أولاده، يتحدث معهم في موضوع الدرس، تنكسر حدة الرسمية العازلة بين الأستاذ وطلابه تنزاح الحواجز النفسية، تحل محلها صداقة، قوامها علاقة صافية يترعرع في مناخها ذكاء الطلاب، يتفتح وعيهم، يستوعبون في بساطة وسلاسة، يتبادلون الأسئلة والأجوبة، لا يضيعون دقيقة واحدة من وقتهم.

قال الروائي الكبير خيري شلبي، الذي كان يقوم بتدريس مادة تاريخ المسرح المصري المعاصر لطلبة معهد الفنون المسرحية:آنذاك: "كان المنظر فاتنًا بالنسبة لي، ما أكاد أنتهي من محاضرتي حتي أهبط مسرعًا إلي فناء المعهد لأتفرج علي هذا المنظر البديع، وأتلكأ في محيط القعدة لعلني أستمع إلي شيئ مما يقوله الأستاذ، أسترق السمع، أستمع فعلًا إلي بعض عبارات، بعض شروح، بعض أسئلة، بعض إجابة، أتمني لو أن الأستاذ يسمح لي بالجلوس معهم، أتمني أن أكون علي وجه التحديد واحدًا من تلاميذ الأستاذ.

وأضاف "شلبي": "أكثر من مرة فكرت أن أسحب كرسيًا من البوفيه وأجلس علي مقربة من الحلقة الدراسية، إلا أنني كلما امتد ظلي وتمطي مخترقًا الحلقة أري الأستاذ قد ألتفت نحوي عاقدًا حاجبيه في استنكار وربما استهجان، كأن مجرد مروري قد عكر صفوهم، أوقن لحظتها أنهم جسم واحد غير قابل لدخول جسم غريب يفسد نظامه.

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