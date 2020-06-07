Advertisements

أبرزهم ساسي وبن شرقي.. الزمالك فى أزمة بسبب الأجانب

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:54 م
ساسي وبن شرقي
ساسي وبن شرقي
محمد جمال
يسعى الزمالك للحفاط على نجومه المحترفين المغاربة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والنجم التونسي فرجاني ساسي خلال الموسم القادم خاصة انهم أحد العناصر الأساسية فى تشكيل باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي. 

وقال محمد فاروق مُقدم برنامج "البريمو" على قناة “ten”  أنه تسود حالة من القلق داخل أروقة نادي الزمالك، بسبب عدم سداد مستحقات شهري إبريل ومايو للثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

وعلم "البريمو"، أن إدارة الزمالك تخشي فسخ الثلاث عقودهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم خلال الفترة الأخيرة، حيث يحاول مسؤولو القلعة البيضاء محاولة جمع 15 مليون جنيه قيمة مستحقات الثلاثي عن الشهرين من أجل تحويلها لهم خلال أقرب وقت، حيث كان من المفترض إرسالها مطلع الشهر الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عاشور والزمالك ساسي وبن شرقي الزمالك أزمة قناة النهار

أخبار تهمك

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعات

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي والزمالك السابق: الكرة المصرية خسرت ترك آل الشيخ

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 7 ساعات

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعليق ناري من إبراهيم سعيد على رحيل حسام عاشور قائد من الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف تفاصيل إصابة كريم قاسم بـ"كورونا"

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة بديل رمضان صبحي المثالي

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

رسالة مؤثرة من زوجة الطبيب الذي فقد بصره بمستشفى العزل

منذ نصف ساعة

سيد علي يوضح حقيقة حقن الفنانة رجاء الجداوي بـ"بلازما المتعافين" (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بعد الحكم على والدها بالحبس..لينا الفيشاوي تعبر عن فرحتها

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

خاص.. كابونجو كاسونجو يكشف عن مفاجآة

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: تفاصيل عقد كارتيرون.. وكواليس خناقة مرتضي مع لاعبي الزمالك.. وآخر تطورات أزمة النقاز

بعد رحيل النقاز.. الزمالك يستقر على فسخ التعاقد مع نجم الفريق

الوافد الجديد ينفجر في الزمالك ويطلب الرحيل

ادارة الزمالك تبحث عن حل لثلاثي الفريق

كارتيرون يطالب نجوم الزمالك بثلاثة أمور.. تعرف عليهم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

11:31 م

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

08:33 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

06:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين