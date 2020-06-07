أبرزهم ساسي وبن شرقي.. الزمالك فى أزمة بسبب الأجانب

يسعى الزمالك للحفاط على نجومه المحترفين المغاربة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم والنجم التونسي فرجاني ساسي خلال الموسم القادم خاصة انهم أحد العناصر الأساسية فى تشكيل باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي.





وقال محمد فاروق مُقدم برنامج "البريمو" على قناة “ten” أنه تسود حالة من القلق داخل أروقة نادي الزمالك، بسبب عدم سداد مستحقات شهري إبريل ومايو للثلاثي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.





وعلم "البريمو"، أن إدارة الزمالك تخشي فسخ الثلاث عقودهم بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم خلال الفترة الأخيرة، حيث يحاول مسؤولو القلعة البيضاء محاولة جمع 15 مليون جنيه قيمة مستحقات الثلاثي عن الشهرين من أجل تحويلها لهم خلال أقرب وقت، حيث كان من المفترض إرسالها مطلع الشهر الجاري.