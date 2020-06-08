بشرى سارة من "محلية البرلمان" بشأن قرار وقف تراخيص البناء

عقب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على قرار وقف إصدار تراخيص البناء في عواصم المحافظات والمدن الكبرى اعتبارًا من 24 مايو 2020 ولمدة 6 أشهر.





وقال "السجيني" خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، إن قرار وزير التنمية المحلية يجب أن يتم تحديده بعواصم المحافظات الكبرى، ويجب إيجاد بدائل وطرحها للناس.





وتابع: "هناك تواصل مع وزير التنمية والمحلية، وإن شاء الله خلال أيام سيكون هناك مراجعات لقرار وقف تراخيص البناء".



