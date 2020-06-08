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وزير الاتصالات: "اعرف الشبكة الأفضل أداء في منطقتك قبل التحويل" (فيديو)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:07 ص
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، تفاصيل إتاحة تنقل عملاء المحمول بين الشبكات الأربعة مع الاحتفاظ بنفس الرقم، مشيرا إلى أن هناك مواطنين غير راضين عن مستوى أداء الشركة المحمول التي ينتمون لها، وما يربطهم بها هو رقم التليفون.

وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه أصبح من حق العميل أن يتوجه للشركة التي يرغب في الانتقال لها، ويقدم طلبا، وفي خلال 24 ساعة، تكون الشركتان ملزومتان على الموافقة على الطلب بشرط أن يكون العميل سدد قيمة آخر فاتورة.

ونوه بأنه يوجد تقارير على موقع الجهاز القومي للاتصالات يتيح للعميل معرفة الشبكة الأفضل أداءا في المنطقة التي يقطن بها، لافتا إلى أن من ينتقل إلى شركة جديدة عليه أن يستمر بها 4 شهور قبل التحويل إلى أي شركة أخرى. 

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تضمن أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي تستهدف بناء الإنسان المصري، ودعم عملية التحول الرقمي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية؛ من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات والبرامج وفقا لرؤية إستراتيجية تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما تحقيق التحول الرقمي، وبناء الإنسان المصري.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه انطلاقا من قناعة وزارة الاتصالات بأن الكفاءات الرقمية هى العنصر الفاعل فى تسريع عمليات التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية؛ أطلقت الوزارة عددا من المبادرات التى تهدف إلى تنمية المهارات الرقمية فى مجالات التكنولوجيا ودعم منظومة الابتكار وتشجيع ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن أبرز هذه المبادرات تتمثل فى مبادرة “فرصتنا.. رقمية” وهى المبادرة التى تستهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمي؛ والتى تأتى فى إطار حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الضخمة فى مجال التحول الرقمى.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن مبادرة “فرصتنا.. رقمية” تشرف على تنفيذها “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” (إيتيدا)؛ حيث تتيح المبادرة منصة رقمية يتم من خلالها الإعلان عن فرص رقمية من خلال 3 روافد وهى: تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية مباشرة، وتنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مسابقات مهارية تتضمن فرصًا تدريبية للعاملين فى الشركات الصغيرة والمتوسطة لصقل مهاراتهم فى مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعى تنتهى بتنفيذ أعمال.

وكشف الوزير عن أن المنصة أعلنت فى بداية إطلاقها عن 33 فرصة فى مشروعات التحول الرقمى بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 90 مليون جنيه.

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