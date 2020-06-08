"هرم فني" .. هكذا رثى عمالقة الزمن الجميل الفنان محمود مرسي

Advertisements

صدمة كبيرة تلقاها الوسط الفني، والجمهور بعد وفاة الفنان الكبيرة محمود مرسي، أحد عمالقة الفن المصري والعربي.



وتحدث نجوم الفن بعد وفاة محمود مرسي، عن قيمته الكبيرة ووصفهم بالفنان العالمي، وبأنه هرم فني.



قال الفنان الكبير كمال الشناوي، عنه: "فنان أصيل غير قابل للتزييف، وبالرغم من نجوميته ظل معلمًا ومربيًا فاضلًا تتلمذ علي يديه العديد من كبار الفنانين الذين تشرفوا بأن يكون محمود مرسي استاذًا لهم بمعهد السينما".



وأضاف "الشناوي": "كان مسلسل "زينب والعرش" بمثابة مباراة في التمثيل كما وصفه المخرج الراحل يحيي العلمي، ولقد لاحظت خلال هذا العمل مدي حرص محمود مرسي علي الكلمة الصادقة والتمثيل باحساس راق وكأنه يعزف سيمفونية وبالرغم من ذلك لم تتملكه الغيرة الفنية في يوم من الايام ولم يكن للأنانية أي معني في قاموس مشاعره".



أما عن الفنانة الكبيرة نادية لطفي: "محمود مرسي، أشبه بهرم فني يضم العديد من القيم الاخلاقية والرسائل الابداعية، لقد كان نموذجًا للانسان المثقف أخلاقيًا قبل ثقافته المهنية والعلمية الواسعة وقدوة لكل الفنانين بكبريائه وتقديسه لعمله ونقاء سريرته.



وتابعت: " لقاءاتي مع الراحل الكبير محمود مرسي، في افلام الباب المفتوح والخائنة، والسمان والخريف مؤكدة أن تتويجه لتلك الاعمال قد اضفي علي نسيجها الفني مزيدًا من الجودة والاناقة التي طالما تميز بها اداء محمود مرسي طوال مشواره الفني.



كما وصفه الفنان محمود ياسين: " كان الفنان الراحل استاذًا بمعني الكلمة وواحدًا من عمالقة الفن المصري وهو مدرسة وأكاديمية فنية في حد ذاته وفوق كل ذلك كان قيمة أخلاقية رفيعة نادرة الوجود اضافة لكونه قيمة ثقافية اشبه بموسوعة خبرات فنية وابداعية وانسانية تشكل شخصية شديدة الثراء الفكري".



وأضاف: "لقد اتيحت لي فرصة الاقتراب من الفنان محمود مرسي، والتعرف علي الجوانب الانسانية التي رسمت ملامح شخصيته خلال لقاءاتي الفنية معه بداية من دوري الصغير في رائعة "شيء من الخوف" ثم "ليل وقضبان" الذي جسدت فيه دور البطولة أمام العملاق محمود مرسي ثم المسلسل الاذاعي "البحث عن الذات" والذي قدم خلاله شخصية عزيز المصري ولقد لمست خلال تلك اللقاءات مدي نقاء شخصية هذا الفنان وصدقه.



والفنان سعد أردش، أثناء الحديث عنه وصفه بـ"آخر الفرسان": "محمود مرسي، قامة علمية وابداعية جعلتني اعتبره آخر فرسان الفن العظماء الذين يندر ان يجود بهم الزمان سواء في ميدان الابداع أو ميدان البحث الاكاديمي".



وتابع: "ضرب محمود مرسي، كممثل عملاق المثل الاعلي في بساطة وعمق الاداء وعظمة التشريح ويكفي ان نلاحظ الجهد البحثي الذي قام به في بناء شخصية "سي السيد" الذي قدم خلالها تصورًا علميًا ودقيقًا للشخص البرجوازي"، أول من كسر قاعدة ان الممثل مؤد ولا يرشح لجوائز الدولة وكان أول من كرمتهم الدولة لكونه أستاذًا عظيمًا وفنانًا مبدعًا.



كما وصفه الفنان الكبير يحيى الفخراني، بالفنان العظيم: "محمود مرسي، فنان عملاق أهم ما يميزه احترامه لنفسه وفنه وجمهوره وهذه صفة قليلة الوجود حاليا فلم يكن الفنان الراحل مقدمًا علي تقديم أية أعمال تطرح أمامه بالرغم من كثرتها الا اذا كانت تلك الاعمال علي القدر الذي يرضاه من الاحترام والرقي الفني".



وتابع: " ولقد شعرت خلال لقائي معه في مسلسل "لما التعلب فات" انه ليس مجرد فنان عظيم بل أب لكل أفراد العمل وكم كانت سعادتي غامرة بالوقوف أمام هذا الفنان العظيم وهو ما دفعني الي أن اصر خلال توقيعي علي العقد الخاص بالمسلسل علي كتابه اسمه قبل اسمي في التتر.



وقال المخرج الكبير سمير العصفوري، عنه: "لقد تميز أستاذي الراحل بعدة لزمات أثناء حديثه مثل 'الراجل ده عجيب' ولقد قام بالتدريس لي المعهد العالي للفنون المسرحية وذلك في ستينيات القرن الماضي ولقد كان له أسلوب مميز في التدريس لا يعتمد علي التلقين بل علي منهج التساؤل والتشابك لدرجة جعلته يطبق تلك النظرية علي ادائه كممثل".



وكان الأمر عصيبًا على الفنان محمود الجندي، وهو أحد تلاميذه وقال: "نحن لا نملك سوي التسليم لقضاء الله وقدره ولقد ترك الاستاذ الكبير وراءه جيلًا يقتدي به ولقد كان لنا نعم القدوة حيث كان مثالًا للفنان الذي لا يقبل التنازلات واتمني أن تسير الاجيال القادمة علي دربه وتتعلم من اخلاصه لفنه.

