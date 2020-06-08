وزير المالية: يناير المقبل سيشهد ميكنة كافة الإقرارات الضريبة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وافق عليه مجلس الوزراء، وهذا المشروع يتضمن إعفاء أي شخص من الفوائد أو غرامات التأخير.





وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة on e"، مساء الأحد، أنه بنهاية العام الجاري سيتم التوسع بقوة في المراكز اللوجستية، معقبًا: "نهتم بميكنة كافة الخدمات التي نقدمها للمواطنين وسيتم التوسع بقوة في إقامة المراكز اللوجستية ".





وتابع: "كل الإقرارات الضريبة ستكون مميكنة وعملناها إجباري على الأشخاص الاعتباريين وستكون مميكنة إجباريًا على الجميع بحلول 1 يناير المقبل".



