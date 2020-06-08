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رئيس بنك القاهرة يكشف حجم الأقساط التي تم تأجيلها بسبب كورونا (فيديو)

الإثنين 08/يونيو/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
كشف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عن أهم الإجراءات التي اتخذها البنك المؤكزي مؤخرًا، قائلًا إن أهم قرار هو تأجيل القروض على الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر بسبب جائحة كورونا، بقيمة تصل إلى نحو ١.٨ تريليون جنيه.

وأوضح "فايد"، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف القرار إتاحة السيولة للمواطنين في الأسواق لدفع الأجور وغيرها من الالتزامات المالية؛ كما أن المركزي استطاع تطوير هذه المبادرلت وفقا للمتغيرات الاقتصادية، حيث ضم موخرا القطاع الزراعي ثم قطاع المقاولات، سبقها عدة مبادرات لدعم القطاع السياحي وقطاع التنيمة العقارية، حيث إن هذه القطاعات تعد كثيفة العمالة، وتستحوذ على نحو 50 % من الناتج المحلي القومي.

وأشار، إلى أن البنك المركزي لديه خبرات تراكمية، مرت على مدار سنوات طويلة في التعامل مع الأزمات ومعالجتها والتصدي لها، وهو ما كان واضحًا في سياسة البنك المركزي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مرورًا بالتغيرات المتلاحقة حتى اللحظة.

وأكد، أن البنك المركزي يجيد استخدام أدواته الرقابية، إضافة إلى أدوات السياسة النقدية، وهو ما انعكس مؤخرًا على الإجراءات والمبادرات التي اتخذها المركزي، منها خفض الفائدة بنسبة 3%، بالإضافة إلى خفض الفائدة على المبادرات التي أطلقها المركزي قبل بدء الأزمة، لتشجيع الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية، إضافة إلى خلق فرص إضافية للتصدير.

تسجيل 1467 إصابة جديدة بكورونا.. و39 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال متحدث الصحة، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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