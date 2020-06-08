رئيس بنك القاهرة يكشف حجم الأقساط التي تم تأجيلها بسبب كورونا (فيديو)

كشف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عن أهم الإجراءات التي اتخذها البنك المؤكزي مؤخرًا، قائلًا إن أهم قرار هو تأجيل القروض على الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر بسبب جائحة كورونا، بقيمة تصل إلى نحو ١.٨ تريليون جنيه.





وأوضح "فايد"، خلال حواره مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الهدف القرار إتاحة السيولة للمواطنين في الأسواق لدفع الأجور وغيرها من الالتزامات المالية؛ كما أن المركزي استطاع تطوير هذه المبادرلت وفقا للمتغيرات الاقتصادية، حيث ضم موخرا القطاع الزراعي ثم قطاع المقاولات، سبقها عدة مبادرات لدعم القطاع السياحي وقطاع التنيمة العقارية، حيث إن هذه القطاعات تعد كثيفة العمالة، وتستحوذ على نحو 50 % من الناتج المحلي القومي.





وأشار، إلى أن البنك المركزي لديه خبرات تراكمية، مرت على مدار سنوات طويلة في التعامل مع الأزمات ومعالجتها والتصدي لها، وهو ما كان واضحًا في سياسة البنك المركزي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، مرورًا بالتغيرات المتلاحقة حتى اللحظة.





وأكد، أن البنك المركزي يجيد استخدام أدواته الرقابية، إضافة إلى أدوات السياسة النقدية، وهو ما انعكس مؤخرًا على الإجراءات والمبادرات التي اتخذها المركزي، منها خفض الفائدة بنسبة 3%، بالإضافة إلى خفض الفائدة على المبادرات التي أطلقها المركزي قبل بدء الأزمة، لتشجيع الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية، إضافة إلى خلق فرص إضافية للتصدير.



