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وزارة المالية تكشف موعد تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات كورونا

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:46 م
وزارة المالية
وزارة المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تعافي الاقتصاد المصري مرتبط على تعافي الاقتصاد العالمي في بعض القطاعات، مبدياً توقعه بحدوث ذلك فى النصف الثاني من العام المالي الجديد، مع استمرار ضخ الاستثمارات في القطاعات كثيفة العمالة، وبخصوص قرض صندوق النقد الدولي الأخير.



وأضاف الدكتور محمد معيط خلال مداخلة هاتفية في برنامج القاهرة الآن المذاع على قناة العربية الحدث، مساء اليوم الأحد، أن هناك لجنة اقتصادية لتقييم الوضع الاقتصادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء للحد من تداعيات أزمة كورونا والتى أدت لتراجع معدلات نمو الاقتصاد لتتراوح ما بين 4-4.2 بالمائة، فى حين أن المستهدف قبلها عند 6 بالمائة.

وأشار إلي أن عجز الموازنة كان متوقع تراجعه إلى 7.2 بالمائة، ولكن بعد جائحة كورونا وتضرر الكثير من القطاعات الإنتاجية وكثرة الإنفاق لدعم مختلف القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي زادت نسبة العجز إلى 7.9 بالمائة بنهاية الشهر الجاري.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 423 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8961 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10131 حالة، من ضمنهم الـ 8961 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1467 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 34079 حالة من ضمنهم 8961 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1237 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


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