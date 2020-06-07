Advertisements

فاروق جعفر يُهاجم اللجنة الخماسية : مفيش خبرات

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال

كشف فاروف جعفر نجم الكرة المصرية السابق ونادي الزمالك عن رأيه فى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى. 

وأكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة لا تمتلك الخبرات الكافية في الإدارة لحل الأزمات الحالية .

وأضاف جعفر في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة “Ten” مع الإعلامي محمد فاروق أنه لا يوجد عضو من المتواجدين حالياً في اللجنة الخماسية مر بظروف صعبة من قبل في الجانب الإداري مشدداً على أن اللجنة تفتقد التواصل مع وزير الشباب والرياضة لوضع خطة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة مثلما يحدث في الدوريات الأوروبية .

وتابع أن إتحاد الكرة المصري يحتاج إلى خبرات كبيرة لإدارة الجبلاية لحل أي أزمة قد يتعرض لها كرة القدم في مصر خلال السنوات القادمة  .

أخبار تهمك

قرار مجلس الوزراء يحسم مصير الدوري المصري

منذ يوم

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تكشف عن استراتيجية جديدة في مواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة بديل رمضان صبحي المثالي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الزمالك يخطط للتضحية بنجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يخطط لخطف صفقة دفاعية من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الخطيب يتحرك لحسم ملف فايلر في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة إصابة هاني شاكر بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابة ابن فنانة مصرية شهيرة بـ"كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

أسامة كمال يفتح النار على المستشفيات الخاصة ومستغلي أزمة كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

منذ حوالي 3 ساعات

غرق مذيع شهير في البحر.. التفاصيل الكاملة

منذ يومين

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يُطالب إدارة الأهلي بعودة "الهداف"

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:43 ص

مين معايا؟.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

11:31 م

عاجل.. إنتاج "دواء" لعلاج فيروس كورونا رسميا في هذه الدولة أغسطس المقبل

08:33 م

عاجل من المحكمة بشأن دعوى وقف امتحانات الثانوية العامة

03:03 م

عاجل.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد "المعدل"

06:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين