فاروق جعفر يُهاجم اللجنة الخماسية : مفيش خبرات





كشف فاروف جعفر نجم الكرة المصرية السابق ونادي الزمالك عن رأيه فى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى.





وأكد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق أن اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة لا تمتلك الخبرات الكافية في الإدارة لحل الأزمات الحالية .





وأضاف جعفر في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة “Ten” مع الإعلامي محمد فاروق أنه لا يوجد عضو من المتواجدين حالياً في اللجنة الخماسية مر بظروف صعبة من قبل في الجانب الإداري مشدداً على أن اللجنة تفتقد التواصل مع وزير الشباب والرياضة لوضع خطة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة مثلما يحدث في الدوريات الأوروبية .



