"ينحاز للعامل".. تعرف على ملامح قانون قطاع الأعمال الجديد (فيديو)

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، معلومات جديدة عن التعديلات التي أجريت حول قانون قطاع الأعمال العام، موضحا أنه أكد على ضرورة إقرار تعديلات جذرية على 16 مادة من القانون.





وقال "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، مساء الأحد، إن تعديلات القانون تنص على تصفية الشركة أو إقناع المساهم بإضافة رأس مال جديد حال خسارة الرأس مال الأساسي، فضلا عن الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إضافة إلى تحددي عدد أعضاء مجالس الإدارة بالشركات التابعة بحيث لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 9 أعضاء.





وأضاف وزير قطاع الأعمال العام: "أكدنا أهمية إقرار تعديلات جذرية في 16 مادة، والتعديلات يشمل ضم واحد أو اثنين فقط من العاملين في مجلس الإدارة، فضلا عن إقرار توزيع أرباح على العاملين ومجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% بعيدا عن المساهم"، معلقا: "القانون ينحاز للعامل".





وأردف: "نحن محملون بديون خرافية ونبذ كافة الجهود لإعادة الهيكلة، والتعديلات تستهدف التمكين من المنافسة وأمامنا عامين على الأقل كي تؤتي خطط إعادة الهيكلة ثمارها".





وحول تطوير ميدان التحرير قال "شركة الصوت والضوء التابعة للقطاع تولت عملية إضاءة ميدان التحرير، والرئيس السيسي رحب بالجهود المبذولة وإن شاء الله يشهد الرئيس الافتتاح قريب".





واختتم حديثه قائلًا: "إحنا مش أقل من العواصم الإدارية عشان منرجعش البهجة للشعب المصري والسياحة، وأعتقد أن ميدان التحرير ينافس إضاءة ليون في فرنسا".





وفي وقت سابق، أكد وزير قطاع العمال العام، أن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية شركتين من أصل 70 شركة تم بحث أوضاعها، وتم وضعها على الطريق الصحيح، مُشيرا إلى أنه تم تغيير 700 مدير شركات تابعة وقابضة ومُشتركة، موضحا أن الشركتين اللتين تمت تصفيتهما هما القومية للأسمنت والمصرية للملاحة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ قرارات بتصفيتهما لعدم وجود جدوى من إصلاحهما، قائلا: "شركات خسرت أكثر من 6 أضعاف رأسمالها".





وأضاف توفيق أنه إن كان هناك أمل فى أن تتحول الشركة من الخسارة للمكسب يتم تحويل المديونية إلى رأس مال، ما يعنى إعفائها من المديونية، مضيفا: "لكن لو استمرت الخسائر يكون نزيفا من أموال الشعب، ولو فى شركة ثالثة ورابعة هيحصل نفس القصة أنا المسئول أمام الحكومة"، متابعا: "إحنا مش نايمين وبدأنا تطوير غالبية الشركات بالتمويل الذاتى عبر استغلال الأصول غير المُستغلة، ونحرص على بيع كل الأصول بمزادات للحصول على أقصى قيمة".