أول تعليق من ريهام حجاج حول حقيقة إصابتها بكورونا

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أعربت الفنانة ريهام حجاج، استيائها من الشائعات التي طالتها مؤخرًا، وآخرها شائعة إصابتها بفيروس كورونا بعد زعم إقامتها إحدى الحفلات.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"،: "قررت أرد على الشائعات عشان الموضوع متعلق بالصحة وإحنا عندنا أسر ومش لوحدى.. هذه الشائعات بقيت حاجة سخيفة إن الناس تتكلم عن الحياة الشخصية للآخرين، والمفروض الناس يكون عندها شوية وعى"، مستطردة: " هؤلاء شوية ناس عاملين نفسهم صحفيين وبيتكلموا في أعراض الناس عشان شوية متابعين، والناس بتاخد منهم".



وتابعت: "أرجو عدم نشر الإشاعات والأكاذيب، أنا لم أقم أى حفلات لا أنا ولا زوجى رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد، وأنا وأسرتى بصحة جيدة الحمد لله".



يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركها البطولة النجمين الكبيرين خالد االنبوى ومحمود حميدة ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازى وهانى عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج محمد على.