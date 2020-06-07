زوجة الفنان أشرف زكي تكشف عن تطورات حالته الصحية

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حرصت الفنانة روجنا زوجة نقيب المهن التمثيلة الفنان أشرف ذكي، على طمأنة الجمهور والمتابعين على حالته الصحية بعد قيامة بعملة جراحية في القلب.



وقالت زوجة اشرف زكي، ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تيوتر" قائلةً:" الحمد والشكر لله بطمن كل الناس على اشرف وبشكر كل الناس اللى سالت واطمنت واسفة لوماقدرتش ارد على كل اللى سالوا علية، شكرا جدا".



في سياق متصل حرص نجوم الوسط الفني على توجيه الدعم للفنان أشرف ذكي، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث شهدت فترة من انتشار الصور الخاصة به وطلب الدعاء من المتابعين.



يُشار أن أخر أعمال روجينا، مسلسل "البرنس"، هو من تأليف وإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي، بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، محمد علاء، رحاب الجمل، دنيا عبد العزيز، محمد مهران، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، بدرية طلبة، أحمد داش، مروة الأزلي، ريم سامي.

