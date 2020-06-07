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بنفس رقمك.. حول إلى شبكة المحمول التي تفضلها خلال 24 ساعة

الأحد 07/يونيو/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


ضعف شبكة الاتصالات والانترنت أصبحت مشكلة تؤرق المستخدم المصري خصوصا مع تزايد استخدامات الأتصالات والإنترنت في مصر مع تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، والعزل المنزلى الذي أصبح سمة غالبة على معظم البيوت في مصر.

معظم المصريين في عزل منزلي

لما كان معظم المصريين يخضعون للعزل المنزلى اختيارياً لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أن 70% تقريبا من قوة العمل أصبحت تعمل من المنزل وفقاً أصبح الانترنت شئ ضرورى في حياة المصريين واختيار الشبكة الأفضل بالمنزل وإمكانية التحويل لها مع عدم تغيير الرقم الذي يعد بمثابة هوية للشخص يرتبط به كل اصدقائه وأعماله كان الشاغل الاكبر للمواطنين.

وعندما استشعرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات صعوبات بعد رصد شكاوى من المواطنين حول صعوبة التحويل من شبكة لأخرى ووجود بعض العراقيل فى هذا الأمر اتخذت خطوات سريعة وحاسمة لحل هذا الأمر.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الإجراءات الجديدة التى تم اتخاذها لتيسير نقل الخطوط بين الشبكات مع تمكين المواطنين من الاحتفاظ بأرقامهم تأتى تأكيدا على الاهتمام الذى توليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ولكى يكون للمواطن الحرية في الانتقال من شبكة لأخرى؛ مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تعكس الجهود التى يبذلها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتنظيم العلاقة بين مســتخدمى خدمات الاتصالات ومشغلى المحمول ووضــع ضــوابط وآليات لضــمان الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تشـــجيع الشركات مقدمى خدمات الاتصالات على الاستثمار فى تطوير خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودتها؛ وهو الأمر الذى سيسهم إيجابيا فى تحقيق رضا المواطنين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بدراسة الإجراءات الخاصة بعمليات الانتقال وتبين أن نسبة الانتقال بين الطلبات المقدمة بلغت نحو ٢٠ % وهو الأمر الذى أدى الى ضرورة تغيير هذا النظام لآخر أكثر كفاءة؛ مشيرا إلى أن هناك آلية مميكنة تمكن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من مراقبة الطلبات والتأكد من تنفيذها كما توجد لائحة للجزاءات للتأكد من التزام الشركات المشغلة بهذا النظام؛ مؤكدا على أن شركات المحمول أبدت تعاونا على مدار الشهرين الماضيين خلال فترة عمل الجهاز على تطوير النظام الجديد.
وأضاف وزير الاتصالات، أنه سيتم تباعا الإعلان عن المزيد من المبادرات لتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.
ومن جهته أكد المهندس حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أنه فى ضوء اضطلاع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدوره فى المتابعة والاشــراف والرقابة على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين؛ وفيما يتعلق بمحور المستخدم في منهجية رفع الجودة؛ فإن هناك ثلاثة اهداف استراتيجية للجهاز تتمثل فى رفع الوعى من خلال تحقيق الشفافية واطلاع المواطنين على مستوى جودة خدمة الاتصالات المقدمة من مشغلى الخدمات من خلال تقارير شهرية يتم نشرها بشكل مبسط على موقع الجهاز بما يساعد المستخدمين فى اختيار أفضل الشبكات المناسبة لهم، مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار المشغل الذى يقدم الخدمة والانتقال بين المشــغلين مع الحفاظ على حقوق المستخدمين في الاحتفاظ بأرقامهم، وسهولة التنقل من خلال إرساء قواعد تنظيمية جديدة لضمان الانتقال خلال 24 ساعة وإزالة أى معوقات قد تحول دون عملية النقل، بما يسهم فى اتاحة المنافســة الحرة بين الشــركات وبالتالى تحســين الخدمة المقدمة للمستخدمين.

وأشار رئيس تنظيم الاتصالات، إلى أنه تم تطوير نظام لمتابعة طلبات المستخدمين المقدمة للشبكة المنتقل اليها ومتابعتها مع الشبكة المنتقل منها.

يُذكر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد قام بدراســــة شــــكاوى المواطنين المقدمة لمركز تلقى الشــــكاوى، كما قام بوضــــع آليات لحلها بالتوافق والتنســـيق مع الشـــركات لتحقيق مصـــلحة المســـتخدمين؛ حيث تبين بالدراســــة أن أكبر نســــبة من الشــــكاوى الواردة للجهاز خلال العام الماضــى كانت لمواطنين يواجهون مشــاكل تخص نقل أرقامهم، وهو الأمر الذى اســتدعى تدخله لتعديل القواعد المنظمة لنقل الأرقام وفقا للمعايير العالمية.

هذا ويستطيع المشترك طبقا للقواعد الجديدة الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى خلال يوم عمل واحد فقط، ذلك بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقا للقواعد الجديدة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأى سبب اخر.
وقد خصص الجهاز خط ساخن بمركز تلقى الشكاوى ١٥٥ لاستفسارات وشكاوى نقل الأرقام؛ حيث
يستطيع المتصل بالضغط على علامة النجمة الاستفسار أو تقديم الشكاوى الخاصة بنقل رقمه، وانطلاقا من أهمية وعى المستخدمين بخطوات وشروط الخدمات المقدمة لهم؛ فقد أصدر الجهاز دليلا لمستخدمى نقل الأرقام شاملا توعية للمستخدمين بحقوقهم وكذلك جميع التفاصيل التى تيسر على المشترك نقل رقمه وذلك على الموقع الرسمى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال الرابط: http://www.tra.gov.eg/

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