بدون كمامات.. حسن شاكوش يحتفل بخطوبتة

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أحتفل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، على خطوبته اليوم الأحد على فتاة من خارج الوسط الفني وذلك في حفل، داخل فندق هيلتون بيراميدز جولف، دون حضور فنانين وذلك بسبب فيروس.







وانتشر مقطع فيديو من حفل خطوبة حسن شاكوش، وهو يرقص على أنغام أغنية "بنت الجيران"

وذلك وسط تجمعات كثيرا دون إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المنتشر



يذكر أن حسن شاكوش، وعمر كمال، طرحوا مؤخرًا مهرجان جديد بعنوان "شكولاتة سايحة جوة كريمة"، وحقق المهرجان نجاحًا كبيرًا بعد طرحه، وتصدره تريندات مواقع التواصل الأجتماعي.





وتقول كلمات الأغنية "أنا عاوزك بس في كلمتين.. إحنا اتقابلنا من يومين.. مش فاكر اتقابلنا فين.. والأمارة ضحكتيلي.. أموت أنا في غزل البنات.. والغمازات لما تبان بتجننيني.. يابت قلبي فيكي داب.. سامع سكات.. محتاج لحد يطمني".