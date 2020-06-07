تعرف على تعليقات صناع مسلسل "وهج الصيف" على رحيل محمود مرسي

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كان مسلسل "وهج الصيف" الذي لم يستكمله الفنان الكبير محمود مرسي، بسبب وفاته نتيجة تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.



جاء الخبر صدمة كبيرة للوسط الفني، وخاصةً صناع وأبطال مسلسل "وهج الصيف" الذي كان يقوم بتصويره محمود مرسي، ولم يستكمله.



قال السيناريست عاطف بشاي، أحد تلاميذ محمود مرسي، في معهد السينما، ومؤلف "وهج الصيف": "هو قيمة فنية عظيمة وفنان شامخ من اهرامات الفن في مصر، بالاضافة إلي كونه استاذًا اكاديميًا وأنا أحد تلاميذه في معهد السينما بداية من عام 1973 فقد تتلمذت علي يديه.



وتابع: "كان يدرس لي مادة الاخراج، وقد كان اللافت للنظر أن محاضرة محمود مرسي لاتقتصر علي طلبة معهد السينما أو الاكاديمية فقط بل كان الفصل الدراسي يمتليء بمئات الطلبة والمثقفين، طلبة من كلية الاداب والحقوق، لدرجة أن مستمعيه كانوايجلسون علي الارض رغم أنها محاضرة متخصصة وهذا يعود إلي ثقافته وغزارة معلوماته وأسلوبه الشيق الممتع في الحديث".



وأضاف: "كان محمود مرسي، أول الحاضرين للاستديو وجاء حافظًا لدوره، وجلس يذاكره مرة أخري، وشعرت أنه كالتلميذ الذي يريد أن يتعلم وبعد أن انتهي من تصوير أول مشهد سأل الجميع عن ادائه.



وقال المخرج هشام عكاشة: "عندما بدأت الاستعداد لتصوير مسلسل '"وهج الصيف"' فكرت أنا والسيناريست عاطف بشاي، في ارسال السيناريو له ولكن في نفس الوقت كان لدي شك في قبوله للعمل ولكن لأنه فنان كبير ويعرف قيمة الدور الحقيقية فقد وافق دون أي تحفظات وبصراحة كنت سعيدًا جدًا بعمل ممثل في قيمة محمود مرسي، في ثاني تجاربي الاخراجية.



عن ملاحظات محمود مرسي، علي السيناريو أثناء البروفات فقال: هذا الرجل عظيم بقيمته الفنية والانسانية فقد فوجئت به مع أول جلسة عمل يسألني عن تصوري للشخصية فقلت له: يا أستاذ أنا منتظر أن تقول لي عن تصورك الشخصي فقال لي: لا.. أنا هنا الممثل وأنت المخرج فكيف تري الشخصية وبأي شكل يتم تقديمها.. هذا هو محمود مرسي، الاستاذ الذي يعرف دور المخرج ودور الممثل في العمل الدرامي.



وعن المشاهد التي صورها قال "هشام": صور محمود مرسي، ما يقرب من نصف مشاهده ولكن للاسف الشديد كلها مشاهد متفرقة وهي عبارة عن ردود أفعال لاحداث لم يتم تصويرها بالاضافة إلي الحدث الرئيسي للرواية لم يتم تصويره فهو لم يصور غير ديكور شركته.



في يوم وفاته وأثناء الاعداد لتصويره مشهد داخل الاستديو جاءنا الخبر والصدفة وحدها هي التي جعلتنا نصور مشهدا في نفس المكان الذي كان مقاما فيه ديكور مكتب هو بمجرد أن دخلت الاستديو شاهدته أمامي إنهرت وظللت اكثر من ساعتين لا أعرف ماذا أفعل؟



كان الفنان كمال أبو رية، آخر من صور معه مشهدًا من المسلسل: "كنت أجسد شخصية ابنه واستغرق تصوير هذا المسلسل ست شهور ما بين القاهرة ودبي وكان يعاملني كابن له وبعد 15 عاما التقينا في 'وهج الصيف' وعندما تقابلنا في أول يوم تصوير سلمت عليه وقال لي: فاكر يا أبوريه عملنا مع بعض من 15 سنة وها نحن نلتقي مرة أخري فقلت له: سوف نلتقي عشرات المرات يا أستاذ فقال: مش معقول يا الله حسن الختام! لقد كان يملك احساسا بأن نهايته قريبة وكنت أري ذلك في عينية منذ بداية التصوير.



وأضاف: "لأول مرة كنا نري فيها محمود مرسي، يحب الجلوس داخل البلاتوه ومع المصورين ولايجلس في غرفته وكأنه يريد أن يودع فنه الذي عشقه.



أما عن الفنانة ميرنا المهندس، التي كانت لها مكانة خاصة في قلبه، وهو من اختارها لتجسد شخصية حفيدته في المسلسل فور علمها بالخبر دخلت في انهيار ولم تتحدث لهول الصدمة وعدم تصديقها.



وقالت عنه: "لست غريبة علي هذا الفنان العظيم الذي من حسن حظي بين بنات جيلي أنني اكثر واحدة منهن عملت وتعلمت وتتلمذت علي يد الاستاذ.. فقد كان أول لقاء معه في مسلسل '"أبوالعلا 90'" وكان لقاء تعارف وثاني لقاء هو '"بنات أفكاري"' وكل مشاهدي في المسلسل معه، أما اللقاء الثالث الذي لم يكتمل بوفاته فهو "وهج الصيف"



وأضاف: " آخر يوم تصوير لي في المسلسل وبعد أن انتهيت ذهبت لأودع الجميع فوجئت به يقول: ياجماعة شوفوا مشاهد للبنت دي علشان تقعد معانا، والآن أقول ياليتني ذهبت للبلاتوه كل يوم لأراه قبل أن يرحل عن دنيانا، ولا أملك له سوي الدعاء والرحمة".



وتابعت: "كنت دائمًا أشعر بمتعة غير عادية وأنا أقف امامه أتعلم منه الاداء وفي نفس الوقت كان يشعرني أنني ابنته ويفتح حضنه لمشاكلي ويحاول حلها، وكان يجلس معي قبل كل مشهد لنراجع الحوار.



وأشارـت "المهندس": " كان يضحك كثيرًا فهو خفيف الروح، يعيش أسعد أيامه قبل وفاته بأيام فقد ملأ البلاتوه ضحكًا ومرحًا كأنه يودع الحياة بابتسامته وضحكته الساحرة.